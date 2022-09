27.09.2022 ( vor 12 Stunden )

Die Gaslecks in den Ostsee Pipelines „Nord Stream 1“ und „Nord Stream 2“ sind nach Angaben der dänischen Regierung nicht auf einen Unfall zurückzuführen. Die Behörden seien zu der eindeutigen Bewertung gekommen, dass es sich um absichtliche Taten handle und nicht um ein Unglück, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag in Kopenhagen. Auch Schweden erkennt einen vorsätzlichen Sabotageakt.