Unfall bei Kerb in Rüsselsheim: Mann fährt in Menschengruppe - mehrere Verletzte Während der Rüsselsheimer Kerb kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Mann fährt mit dem Auto in eine Gruppe Feiernder vor einer Gaststätte. Fünf Männer...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt





Siemens-Österreich-Chef Hesoun hört auf Mit Ende Februar 2023 scheidet der langjährige Chef von Siemens Österreich, Wolfgang Hesoun, aus dem Amt. Weil er dann die Altersgrenze für Siemens-Vorstände...

oe24 vor 5 Tagen - Finanzen