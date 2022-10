29.09.2022 ( vor 1 Woche )



Wer steckt hinter den Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2? Bislang gibt es nur Spekulationen, keine Schuldzuweisungen. Doch zunehmend rückt ein weiterer Aspekt in den Blick. Nämlich die Frage, wie sicher Europa vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur ist. Wer steckt hinter den Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2? Bislang gibt es nur Spekulationen, keine Schuldzuweisungen. Doch zunehmend rückt ein weiterer Aspekt in den Blick. Nämlich die Frage, wie sicher Europa vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur ist. 👓 Vollständige Meldung