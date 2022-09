29.09.2022 ( vor 1 Stunde )



Verdorbene Burgerpatties, von Mäusen angenagte Brötchen, angetrocknete Soßen - was das Investigativteam um Günter Wallraff bei Undercover-Einsätzen in verschiedenen deutschen "Burger King"-Filialen beobachtet, lässt einem den Appetit gründlich vergehen. Die teils katastrophalen Zustände erinnern an die Erfahrungen mit dem Fast-Food-Riesen vor acht Jahren.