Plan für "Volksrepubliken" steht: Kreml will Grenzen von Cherson und Saporischschja "klären"

30.09.2022 ( vor 3 Stunden )

Die vier Gebiete, die sich der Kreml in der Ukraine völkerrechtswidrig einverleibt, erkennt er selbst als russisches Territorium an. Kreml-Sprecher Peskow warnt vor diesem Hintergrund vor einer Attacke auf die Regionen. Derweil sieht er in Bezug auf Grenzziehungen noch Klärungsbedarf.