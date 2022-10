01.10.2022 ( vor 4 Stunden )



Borussia Dortmund könnte eine absolute Spitzenmannschaft sein. Doch seit Jahren scheitern sie an sich selbst. So auch beim 2:3 in Köln. Danach ist alles wie immer: Die Spieler frustriert, der Borussia Dortmund könnte eine absolute Spitzenmannschaft sein. Doch seit Jahren scheitern sie an sich selbst. So auch beim 2:3 in Köln. Danach ist alles wie immer: Die Spieler frustriert, der Trainer konsterniert. Die Euphoriebremse am Rhein erwischt die Pott-Giganten brutal. 👓 Vollständige Meldung