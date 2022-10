Leo Dalkin🇺🇦💉✍Слава Украине! RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Nach Fall von Lyman suchen Hardliner die Schuldigen - Botschafter Melnyk will Panzer https://t.co/7A… vor 5 Minuten Cityreport24 Der Kriegstag im Überblick: Nach Fall von Lyman suchen Hardliner die Schuldigen - Botschafter Melnyk will Panzer… https://t.co/NaBWrlQHIa vor 48 Minuten Excubit🌍r 🕊️ 🇺🇦 Der Kriegstag im Überblick von n-tv Suche nach Schuldigen für das eigene Versagen Sogar ukrainische Hunde zeigen de… https://t.co/MMpPSsNNuD vor 1 Stunde Lukas 🇪🇺 RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Nach Fall von Lyman suchen Hardliner die Schuldigen - Botschafter Melnyk will Panzer https://t.co/7A… vor 1 Stunde Michael Thenissen RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Nach Fall von Lyman suchen Hardliner die Schuldigen - Botschafter Melnyk will Panzer https://t.co/7A… vor 1 Stunde bubblem8 🟥🦕🌍💚🤍💜🦖🐝 RT @ntvde: Der Kriegstag im Überblick: Nach Fall von Lyman suchen Hardliner die Schuldigen - Botschafter Melnyk will Panzer https://t.co/7A… vor 1 Stunde