05.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Gerade mal zwei Jahre lang sind Angelina Jolie und Brad Pitt verheiratet, bevor die Schauspielerin 2016 die Scheidung einreicht. Der anschließende Rosenkrieg währt deutlich länger und ist längst nicht entschieden. In Gerichtsdokumenten schildert Jolie detailliert, wie ihr Ex angeblich gegenüber ihr und der Familie handgreiflich wurde.