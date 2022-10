07.10.2022 ( vor 1 Woche )



Schon lange vor der russischen Invasion am 24. Februar erkennt das ukrainische Militär die Bedrohung durch Drohnen und bestellt in Litauen spezielle Stör-Gewehre zur Abwehr. Ein Video zeigt ein "Sky Wiper" EDM4S im Einsatz an der Front, dessen Beschaffung offenbar keine einfache Sache war.