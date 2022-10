09.10.2022 ( vor 13 Stunden )



In Niedersachsen droht der FDP die Katastrophe: Derzeit stehen die Liberalen bei 4,9 Prozent und bangen um den Verbleib im Landtag. Die Ursache sehen sie in der schwachen Leistung der Ampel Koalition und bauen deutlich Druck auf. 👓 Vollständige Meldung