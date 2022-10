10.10.2022 ( vor 1 Stunde )



Mit "Zurück in die Zukunft" wird Michael J. Fox für immer verbunden bleiben. Nun trifft der Darsteller des Marty McFly in New York seinen einstigen Mitstreiter Christopher Lloyd alias Doc Brown wieder. Doch die Wiedersehensfreude wird von einem Trauerfall getrübt.