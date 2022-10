14.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Karl-May-Verfilmungen standen jüngst in der Kritik. Doch wer mit ihnen aufgewachsen ist, wird sich an eine Figur aus ihnen ganz bestimmt erinnern: den kauzigen Trapper Sam Hawkens. Sein Darsteller Ralf Wolter ist nun im Alter von 95 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung