20.10.2022 ( vor 5 Stunden )



Die fünfte Staffel von "The Crown" ist noch nicht einmal erschienen, trotzdem hagelt es täglich neue Kritik. Grund sind die fehlenden Disclaimer der Netflix-Hitserie. Schauspielerin Judi Dench macht ihrem Ärger darüber in einem offenen Brief freien Lauf.