Cityreport24 Verspätung in Kaiserslautern: Langwieriger VAR-Elfmeter beflügelt Düsseldorf https://t.co/JV61I9gDIG https://t.co/oXCKjqZRhg vor 8 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Verspätung in Kaiserslautern: Langwieriger VAR-Elfmeter beflügelt Düsseldorf #123INFO https://t.co/nhBkcPGQXd vor 9 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Verspätung in Kaiserslautern: Langwieriger VAR-Elfmeter beflügelt Düsseldorf https://t.co/AvQ9YQxRJ6 vor 9 Stunden