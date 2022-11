01.11.2022 ( vor 1 Woche )



Kiew spricht von "Energieterror": Seit Tagen zerstört Russland weite Teile der kritischen Infrastruktur in der Kiew spricht von "Energieterror": Seit Tagen zerstört Russland weite Teile der kritischen Infrastruktur in der Ukraine - was vor allem die Zivilbevölkerung trifft. Doch Moskau scheint genau darauf abzuzielen. Verteidigungsminister Schoigu spricht von einer "effektiven" Maßnahme, die er fortzusetzen gedenkt. 👓 Vollständige Meldung