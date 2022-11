Schmid soll neu geladen werden

03.11.2022 ( vor 14 Stunden )

Das Interesse an der Befragung von Thomas Schmid im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag ist enorm groß gewesen – gleichsam die Erwartungshaltung an jenen Mann, der als ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) schwer Belastendes über diverse Vorgänge in und um die ÖVP preisgab und damit Kronzeugenstatus erlangen will. Doch gegenüber dem Ausschuss war er kaum redefreudig, zum Ärger so mancher Fraktion. Nun soll Schmid neu geladen werden.