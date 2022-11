04.11.2022 ( vor 7 Stunden )



Elon Musk macht Ernst: Nach der teuren Übernahme treibt der Tech-Milliardär den Umbau von Twitter weiter voran und setzt den Rotstift an. Mehrere Tausend Mitarbeiter bekommen per E-Mail mitgeteilt, ob sie übermorgen noch einen Job haben.