Monika Müller RT @krautreporter: Olaf Scholz trifft sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Die Reise gilt als diplomatische Bewährungsprobe für… vor 2 Stunden Curiously Curious RT @Dana_Heide: Der rote Teppich ist schon ausgerollt. Hier trifft gleich Bundeskanzler Olaf Scholz ein. Der wichtigste Teil der Reise, das… vor 5 Stunden Vedat Demir 🇺🇦 RT @hrw_de: Der @Bundeskanzler trifft in #China Xi Jinping – mit dabei: eine Delegation aus Wirtschaftsvertretern. „Wir fordern, dass das… vor 5 Stunden Elvio Prefumo RT @SZ: Scholz trifft Xi - der will Differenzen außen vor lassen: Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping seit Ausbr… vor 6 Stunden Piraten Hamburg RT @krautreporter: Olaf Scholz trifft sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Die Reise gilt als diplomatische Bewährungsprobe für… vor 7 Stunden GermanCucumberCT24 RT @krautreporter: Olaf Scholz trifft sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Die Reise gilt als diplomatische Bewährungsprobe für… vor 7 Stunden