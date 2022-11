04.11.2022 ( vor 9 Stunden )



Beim Treffen der G7-Außenminister in Münster sorgt etwas für Diskussionen, was im Friedenssaal des Rathauses fehlte: ein historisches Holzkreuz. Nach Kritik aus der Union erklärt Außenministerin Baerbock, weshalb das "Ratskreuz" abgehängt wurde.