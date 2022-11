06.11.2022 ( vor 2 Stunden )

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ die Haltung ihrer Partei zum Ende des ÖVP-U-Ausschusses gerechtfertigt. Der U- Ausschuss soll trotz allem nicht generell verlängert werden, nur Thomas Schmid soll noch ein letztes Mal geladen werden. Erneut forderte Meinl-Reisinger auch Neuwahlen und sparte nicht an Kritik an der ÖVP. Eine Koalition mit der Volkspartei wollte sie aber dennoch nicht prinzipiell ausschließen.