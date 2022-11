06.11.2022 ( vor 4 Stunden )



An einem Spieltag voller Top-Partien steht am Ende der FC An einem Spieltag voller Top-Partien steht am Ende der FC Arsenal an der Spitze. Für den FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp geht es zumindest ein wenig aufwärts. Dank Mohamed Salah. Im Rampenlicht der Premier League steht aber unbestreitbar ein anderer. 👓 Vollständige Meldung