11.11.2022 ( vor 7 Stunden )



Am Morgen meldet das Verteidigungsministerium in Moskau den erfolgreichen "Transfer" von Soldaten von Cherson hin zum südlichen Ufer des Dnipro. Stunden später beschießt die russische Armee die Region. Die Ukraine warnt ihre Bürger vor Sprengfallen und russischen Soldaten in Zivil. Am Morgen meldet das Verteidigungsministerium in Moskau den erfolgreichen "Transfer" von Soldaten von Cherson hin zum südlichen Ufer des Dnipro. Stunden später beschießt die russische Armee die Region. Die Ukraine warnt ihre Bürger vor Sprengfallen und russischen Soldaten in Zivil. 👓 Vollständige Meldung