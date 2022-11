11.11.2022 ( vor 12 Stunden )



Der letzte Spieltag vor der WM ist in der 2. Bundesliga auch der Abschluss der Hinrunde - und der beginnt mit Rückschlägen im Aufstiegsrennen. Hannover vergibt die Chance, näher an die Aufstiegsränge zu rücken. Bis tief in die Nachspielzeit sieht es auch in Düsseldorf nach einem Remis aus. Der letzte Spieltag vor der WM ist in der 2. Bundesliga auch der Abschluss der Hinrunde - und der beginnt mit Rückschlägen im Aufstiegsrennen. Hannover vergibt die Chance, näher an die Aufstiegsränge zu rücken. Bis tief in die Nachspielzeit sieht es auch in Düsseldorf nach einem Remis aus. 👓 Vollständige Meldung