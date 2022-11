11.11.2022 ( vor 12 Stunden )



Nach dem Abzug der russischen Soldaten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem weiteren Vorrücken der eigenen Truppen auf die Regionalhauptstadt Cherson im Süden des Landes berichtet. Erste Einheiten wurden jubelnd in der Stadt begrüßt. „Heute ist ein historischer Tag“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Freitagabend. 👓 Vollständige Meldung