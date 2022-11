Fedos RT @ntvde: Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/zjJysfhUIT vor 5 Minuten Dr. Martin Kreuels RT @ntvde: Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/zjJysfhUIT vor 1 Stunde Babsi🐕🐕🐤🐤 RT @ntvde: Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/zjJysfhUIT vor 1 Stunde Claus Bielefeld RT @ntvde: Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/zjJysfhUIT vor 1 Stunde Berliner RT @ntvde: Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/zjJysfhUIT vor 2 Stunden Captor Zone Haft für Straßenblockaden: Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten https://t.co/F3FZF8KUea vor 2 Stunden