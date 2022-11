14.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist längst entschieden, doch der Grand Prix in Brasilien erzählt unfassbar viele Geschichten. Bei Mercedes kündigt sich eine Wachablösung an, bei Red Bull gibt es Mega-Zoff um Champ Verstappen und Ferrari bleibt das Pech treu. Der Blick in die internationalen Medien.