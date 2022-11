15.11.2022 ( vor 3 Stunden )

Wenige Stunden nach einer Rede Selenskyjs beim G20-Gipfel greift Russland mehrere Regionen des Nachbarlandes mit Raketen an. In Kiew werden drei Mehrfamilienhäuser getroffen. Aufnahmen zeigen ein lichterloh brennendes Gebäude. In vielen Regionen haben die Menschen keinen Strom mehr. Das ganze Ausmaß der Zerstörungen ist noch unklar.