🌱vegan🌱 RT @ZaraRiffler: FDP-Vize Wolfgang Kubicki: „Wir finanzieren in der Migrationspolitik jetzt von Staats wegen ein Flüchtlingsschiff im Mitte… vor 5 Minuten Filippo Neri 🤪🫣😂🤡Kubicki stinksauer: „Das geht alles so nicht weiter …“ Doch. Ich befürchte schon. https://t.co/FZVLyRoHeF… https://t.co/bEwzd6S75S vor 10 Minuten Ralf Schäfer RT @schweizok2: FDP-Vize Kubicki droht mit Ampel-Aus https://t.co/oFC0rlj3Xx vor 27 Minuten ecci RT @BILD: „Das geht alles so nicht weiter“ - Kubicki droht mit Ampel-Aus https://t.co/bmlV3o6Er1 vor 45 Minuten Sarilion Margrave RT @BILD: „Das geht alles so nicht weiter“ - Kubicki droht mit Ampel-Aus https://t.co/bmlV3o6Er1 vor 49 Minuten NeoNicklus 🏴‍☠️ RT @polarstern64: Meine Einschätzung von Anfang an. Die FDP wird in der Ampel völlig zerrieben. Beendet das Elend für Euch und für uns. ht… vor 1 Stunde