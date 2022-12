01.12.2022 ( vor 6 Tagen )



Nach landesweiten Protesten gegen die Null-Covid-Politik hat China Lockerungen von CoV-Maßnahmen angedeutet und Beschränkungen in einigen Regionen bereits zurückgenommen. Unter anderem wird es CoV-positiven Personen künftig erlaubt sein, unter bestimmten Bedingungen zu Hause in Quarantäne zu bleiben, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag zu Reuters sagten. 👓 Vollständige Meldung