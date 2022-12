Millionen Tonnen Plastik treiben in den Meeren, belasten Flüsse und Böden. Mehr als 140 Länder haben sich laut WWF in Uruguay für ein weltweit verbindliches...

Umfrage: Soll der DFB mit Flick als Bundestrainer weitermachen? Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am Donnerstagabend bereits nach der Gruppenphase von der Winter-WM in Katar verabschiedet. Was passiert nun mit...

kicker vor 2 Tagen - Sport