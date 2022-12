05.12.2022 ( vor 10 Stunden )



Am frühen Morgen passt ein Mann im baden-württembergischen Illerkirchberg zwei Mädchen auf dem Schulweg ab, attackiert und verletzt sie schwer. Kurz darauf ist die Polizei vor Ort und setzt drei Verdächtige in einem Gebäude fest, in das der Mann geflüchtet sein soll.