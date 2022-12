05.12.2022 ( vor 14 Stunden )



Robert Downey Jr. wuchs in einer Familie auf, in der Drogenkonsum offenbar üblich war. Das ging seinen eigenen Bekenntnissen so weit, dass sein Vater dem damals Sechsjährigen Anfang der 1970er Jahre einen Joint reichte - später sollten viele Drogen folgen. Schauspieler Robert Downey Jr. wuchs in einer Familie auf, in der Drogenkonsum offenbar üblich war. Das ging seinen eigenen Bekenntnissen so weit, dass sein Vater dem damals Sechsjährigen Anfang der 1970er Jahre einen Joint reichte - später sollten viele Drogen folgen. 👓 Vollständige Meldung