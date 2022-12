10.12.2022 ( vor 4 Stunden )



Was wird aus der "verhexten Generation"? Seit 20 Jahren wartet Was wird aus der "verhexten Generation"? Seit 20 Jahren wartet Brasilien auf den sechsten Titel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Superstar Neymar sollte der wartenden Nation diesen Traum erfüllen. Doch auch mit ihm klappt es nicht. Im Tal der Traurigkeit will er sich nicht dazu äußern. 👓 Vollständige Meldung