10.12.2022 ( vor 15 Stunden )



Zwei Personen werden in Berlin am Samstagabend von einem Doppeldecker-Bus überrollt. Es dauert 20 Minuten, bis die ersten Rettungswagen am Unfallort eintreffen. Eine 15-Jährige kann nur noch tot geborgen werden, ihre Begleitung schwebt in Lebensgefahr. 👓 Vollständige Meldung