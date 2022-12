14.12.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Wetterdienst nennt es eine gefährliche Glatteislage. Gefrierender Regen führt in Süddeutschland zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. In Freiburg wird ein mobiles Behandlungszentrum in der Messehalle eingerichtet, weil die Krankenhäuser überlastet sind.