Niilo RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 56 Minuten Daniel Hieke RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 2 Stunden Melli&Toto RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 3 Stunden Peter Kovalski RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 3 Stunden Red Queen RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 3 Stunden Ilko 🇩🇪🇪🇺 RT @ntvde: Randale in mehreren Städten: 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier https://t.co/6q1oxRUua2 vor 4 Stunden