Vollhorst RT @mattia_n : "Ich bin die Ausreden, warum wir keine Panzer liefern können, so was von leid”, @MAStrackZi . "Wer von der Sorge fabuliert, e… vor 4 Minuten

SicherheitS Ex perte Sh3p🫡🎗 RT @mattia_n: "Ich bin die Ausreden, warum wir keine Panzer liefern können, so was von leid”, @MAStrackZi. "Wer von der Sorge fabuliert, e… vor 17 Minuten