Aus seiner Beziehung zu einer Minderjährigen Mitte der 70er Jahre macht Aerosmith-Frontmann Steven Tyler keinen Hehl. Doch nun erhebt die damals 16-Jährige schwere Vorwürfe: Was Tyler eine "romantischen Beziehung" nannte, seien in Wirklichkeit eine Reihe sexueller Übergriffe gewesen.