In Brandenburg meldet die Polizei womöglich den ersten schweren Silvesterunfall des Jahres. Ersten Erkenntnissen zufolge hantieren zwei Männer in einem Wohnhaus in Teupitz mit selbst gebautem In Brandenburg meldet die Polizei womöglich den ersten schweren Silvesterunfall des Jahres. Ersten Erkenntnissen zufolge hantieren zwei Männer in einem Wohnhaus in Teupitz mit selbst gebautem Feuerwerk , das plötzlich explodiert. Die Detonation soll im Keller des Hauses Risse verursacht haben. 👓 Vollständige Meldung