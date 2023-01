01.01.2023 ( vor 1 Stunde )



Auch in der Neujahrsnacht setzt Russland seine Angriffe auf die Ukraine unerbittlich fort. Nicht nur in Kiew herrscht stundenlang Luftalarm. Fast im ganzen Land dürfen die Menschen zum Jahreswechsel ihre Wohnungen nicht verlassen. 👓 Vollständige Meldung