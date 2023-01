06.01.2023 ( vor 9 Stunden )



Entsprechende Gerüchte gab es bereits, nun ist es auch offiziell: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wird in der kommenden Staffel von "Let's Dance" versuchen, Joachim Llambi und Co mit ihren Tanzkünsten zu beeindrucken. Damit stehen alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten der Show nun fest.