06.01.2023 ( vor 4 Stunden )

Russlands Präsident Putin kündigt eine einseitige Weihnachts- Waffenruhe für die Ukraine an - doch Kiew will davon nichts wissen. Russische Stellungen werden weiterhin beschossen, heißt es. Zudem gibt es nach Beginn der Feuerpause wieder Luftalarm in der Ukraine.