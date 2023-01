Leo Ca RT @ntvde: Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen https://t.co/VrHD19Ngmc vor 1 Stunde İsabella Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen https://t.co/pQJC7UjNej vor 2 Stunden News Deutsch Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen #123INFO https://t.co/2JIbpP8zRm vor 2 Stunden ntv Nachrichten Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen https://t.co/VrHD19Ngmc vor 2 Stunden Cityreport24 Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen https://t.co/eBJrm72gme https://t.co/nvznBDwaiT vor 2 Stunden TueNachrichten Projekt gegen Stromausfälle: Japan will aus Schnee Energie gewinnen https://t.co/6FW0WKjmMZ vor 2 Stunden