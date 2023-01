09.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Kurz vor dem Regierungswechsel in Brasilien setzt sich der abgewählte Präsident in die USA ab. Nach den Krawallen seiner Kurz vor dem Regierungswechsel in Brasilien setzt sich der abgewählte Präsident in die USA ab. Nach den Krawallen seiner Anhänger in Brasilia fordern demokratische Politiker die Ausweisung Bolsonaros aus Florida . Der gibt sich völlig unschuldig an dem Putschversuch. 👓 Vollständige Meldung