Besonders bei Medikamenten für Kinder gibt es zuletzt Lieferengpässe in Deutschland. Die gesetzlichen Krankenkassen präsentieren jetzt eine Lösung: Für drei Monate sollen die Festbeträge ausgesetzt werden. Sie hoffen auf einen kurzfristigen Effekt - allerdings müsse eine nachhaltige Regelung her.