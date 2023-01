10.01.2023 ( vor 5 Stunden )



Der verurteilte Mörder Rachid C. flieht spektakulär aus dem Amtsgericht in Regensburg. Nach vier Tagen schnappt die Polizei ihn in Frankreich, die Polizei vermutet Helfer auf dem Weg dorthin. Eine Strafe droht dem Flüchtigen jedoch nicht. Der verurteilte Mörder Rachid C. flieht spektakulär aus dem Amtsgericht in Regensburg. Nach vier Tagen schnappt die Polizei ihn in Frankreich, die Polizei vermutet Helfer auf dem Weg dorthin. Eine Strafe droht dem Flüchtigen jedoch nicht. 👓 Vollständige Meldung