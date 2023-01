10.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Soledar und Bachmut sind die derzeit am stärksten umkämpften Orte in der gesamten Ukraine. Russlands Truppen kommen nach Monaten langsam voran, auf beiden Seiten gibt es zahlreiche Opfer. Präsident Selenskyj dankt den ukrainischen Verteidigern, sie erhalten sogar von russischer Seite Lob. Soledar und Bachmut sind die derzeit am stärksten umkämpften Orte in der gesamten Ukraine. Russlands Truppen kommen nach Monaten langsam voran, auf beiden Seiten gibt es zahlreiche Opfer. Präsident Selenskyj dankt den ukrainischen Verteidigern, sie erhalten sogar von russischer Seite Lob. 👓 Vollständige Meldung