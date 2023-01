13.01.2023 ( vor 2 Stunden )



Lisa Marie Presley , die einzige Tochter der Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley, ist am Donnerstag (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles 54-jährig gestorben. „Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat“, teilte Priscilla Presley (77), die Mutter der Sängerin, mit. „Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je kannte.“ 👓 Vollständige Meldung