13.01.2023 ( vor 9 Stunden )



Die Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul an Halloween hat ein juristisches Nachspiel. Gegen zahlreiche Beamte könnte Die Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul an Halloween hat ein juristisches Nachspiel. Gegen zahlreiche Beamte könnte Anklage erhoben werden, einige sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen sich in der Notsituation unter anderem der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. 👓 Vollständige Meldung