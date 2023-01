13.01.2023 ( vor 15 Stunden )



In Saarlouis ereignet sich ein besonders brutaler Überfall: Unbekannte In Saarlouis ereignet sich ein besonders brutaler Überfall: Unbekannte Täter rammen einen Geldtransporter und eröffnen anschließend auf offener Straße das Feuer. Dabei verletzen sie mehrere Menschen. Sie entkommen der Polizei, indem sie in Richtung der franz ösischen Grenze fliehen. 👓 Vollständige Meldung